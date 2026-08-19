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Toda la programación

El Parque Sur celebra su 4° aniversario y el Día del Niño con grandes espectáculos

Música, circo, sorteos, y propuestas recreativas gratuitas para este sábado 22 de agosto.

Salta Hoy

19 / 08 / 2026

 

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El Parque Sur se prepara para una jornada doblemente especial: el festejo del Día del Niño y la conmemoración de sus primeros cuatro años como espacio de encuentro de la ciudad. La cita será este sábado 22 de agosto, de 17 a 20:30 horas, con una variada oferta de entretenimiento al aire libre.

El escenario central albergará el musical “El Hechizo de la Lámpara”, a cargo de la compañía Magic Party. La grilla artística sumará también el humor del ventrílocuo Rodolfo Aredes y su entrañable personaje Pepito, las destrezas del Circo Juliván y la estación de maquillaje infantil de Caritas con Colores.

De forma simultánea, el predio ofrecerá juegos, sorteos y sorpresas a lo largo de la tarde. La entrada es libre y gratuita para toda la familia.

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