Restringen viajes en Bolivia por nevadas

Las intensas nevadas que afectan a distintas regiones de Bolivia obligaron a suspender y restringir viajes terrestres para evitar accidentes, mientras las autoridades mantienen operativos para despejar rutas y asistir a los sectores más complicados.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que las restricciones alcanzan a La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. En algunos tramos de la red troncal el tránsito fue cerrado y también se registraron complicaciones en una de las principales rutas hacia Los Yungas.

La institución desplegó maquinaria pesada para despejar el camino entre La Paz y La Cumbre, un paso ubicado a unos 4.200 metros de altitud. Además, las terminales de La Paz, Oruro y Potosí suspendieron temporalmente viajes locales e internacionales.

La situación también afecta al transporte aéreo. La estatal Naabol advirtió que las condiciones meteorológicas no son favorables para operar en el aeropuerto de Uyuni.

El temporal golpeó además al circuito turístico del salar de Uyuni y la Reserva Eduardo Abaroa. La semana pasada, tres estadounidenses y dos franceses debieron ser auxiliados tras quedar atrapados por la nieve. Las autoridades recomendaron respetar las restricciones y extremar las precauciones.

