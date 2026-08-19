 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Las Leonas le ganaron a Escocia y clasificaron a la segunda fase del Mundial

María José Granatto y Lara Casas fueron las autoras de los goles en el encuentro que se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre. Agostina Alonso festejó su partido 200 con el seleccionado nacional.

Deportes

19 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Con la titularidad y gran partido de la salteña Valentina Raposo, la Selección argentina de hockey femenino, Las Leonas, le ganó 2-0 este miércoles a su par de Escocia, por la tercera fecha del Grupo B, y se aseguró la clasificación a la segunda fase del Mundial que se lleva a cabo en Países Bajos y Bélgica.

María José Granatto y Lara Casas fueron las autoras de los goles en el encuentro que se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre. Por su parte, una de las capitanas, Agostina Alonso, cumplió 200 partidos con la camiseta nacional.

Con este resultado, Las Leonas terminaron con siete puntos en el Grupo B y finalizarán en la primera posición a menos que Estados Unidos le gane a Alemania por más de dos goles.

En la próxima fase, sus rivales saldrán del Grupo C, que cuenta con la presencia de Bélgica, Irlanda, España y Nueva Zelanda.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO