Las Leonas le ganaron a Escocia y clasificaron a la segunda fase del Mundial

Con la titularidad y gran partido de la salteña Valentina Raposo, la Selección argentina de hockey femenino, Las Leonas, le ganó 2-0 este miércoles a su par de Escocia, por la tercera fecha del Grupo B, y se aseguró la clasificación a la segunda fase del Mundial que se lleva a cabo en Países Bajos y Bélgica.

María José Granatto y Lara Casas fueron las autoras de los goles en el encuentro que se disputó en el Belfius Hockey Arena de Wavre. Por su parte, una de las capitanas, Agostina Alonso, cumplió 200 partidos con la camiseta nacional.

Con este resultado, Las Leonas terminaron con siete puntos en el Grupo B y finalizarán en la primera posición a menos que Estados Unidos le gane a Alemania por más de dos goles.

En la próxima fase, sus rivales saldrán del Grupo C, que cuenta con la presencia de Bélgica, Irlanda, España y Nueva Zelanda.