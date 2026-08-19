Salta Basket suma juventud y talento con la incorporación de Adrián Lange

Salta Basket continúa delineando su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Argentina y confirmó la incorporación del joven santiagueño Adrián Lange, una de las nuevas apuestas de Los Infernales para afrontar el próximo desafío liguista.

Nacido el 14 de febrero de 2005 en Santiago del Estero, Lange tiene 1,89 metros de altura y se desempeña como alero y ayuda base, pudiendo ocupar las posiciones 1 y 2. Su formación comenzó en el Club Jorge Newbery, en 2008, y posteriormente continuó su desarrollo en Red Star de Santiago del Estero.

El nuevo jugador de Salta Basket cuenta además con experiencia en el ámbito profesional. Formó parte de Independiente BBC, AA Quimsa y Tokio de Misiones, mientras que también tuvo la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Nacional de 3x3, con la que disputó la Nations League en Caracas, Venezuela.

Sobre su llegada a Los Infernales, Lange destacó que recibió la propuesta y decidió analizarla teniendo en cuenta el desempeño que tuvo el equipo en la última competencia y la conformación del nuevo plantel. En ese sentido, consideró que se trata de "una gran oportunidad para seguir creciendo como jugador y sumar nuevas experiencias".

De cara a la próxima temporada, el santiagueño se plantea como principales objetivos continuar con su evolución, alcanzar lo más alto posible junto al equipo y demostrar todo lo que puede aportar dentro de la cancha.

En cuanto a sus características, se definió como un jugador de perfil defensivo, explosivo en ataque y con una marcada vocación de entrega. "Siempre intento aportar intensidad, compromiso y entrega al equipo", señaló.

Lange también hizo referencia a los aspectos de su juego que busca seguir perfeccionando. Desde la autocrítica, apuntó a mejorar la toma de decisiones en los momentos de mayor presión y trabajar especialmente en la constancia para mantener el mismo nivel de intensidad y concentración durante todo el partido.

Un plantel que suma jerarquía

Con la llegada de Lange, Salta Basket continúa sumando piezas a un plantel que ya cuenta con nombres de experiencia y jerarquía. Agustín Jara, Martín Cabrera, José Peralta, Federico Gobetti, el regreso del salteño Diego Peralta y la continuidad de otro representante local, Facundo Binda, son algunos de los nombres que ya fueron confirmados.

A ellos se suma el chaqueño Ariel Rearte, quien asumirá como entrenador en jefe y tendrá esta temporada su debut al frente de Los Infernales.

Con juventud, experiencia y jerarquía, Salta Basket va tomando forma para una nueva temporada en la segunda categoría del básquet argentino. La conformación del plantel permite proyectar a un equipo que buscará ser protagonista y uno de los principales animadores de la competencia.