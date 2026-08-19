22 víctimas fatales tras choque entre autobús y camión en Brasil

Al menos 22 personas murieron y otras cinco resultaron heridas al chocar un autobús contra un camión de carga esta madrugada en una carretera a la altura del municipio de Ipiranga, en el estado brasileño de Paraná (sur), fronterizo con Argentina y Paraguay, informó la Policía Federal de Carreteras (PRF).

De acuerdo con la policía, 21 fallecidos viajaban en el autobús de la Secretaría de Salud de la municipalidad de Imbituva, de Paraná, que transportaba pacientes para hospitales de diversos lugares para una mejor atención médica.

El conductor del camión, procedente de Erechim, estado sureño de Río Grande do Sul, también murió en el accidente.

La colisión ocurrió en la madrugada en un tramo de la BR-373, una importante carretera que atraviesa la región central y agrícola de Paraná.

Los cinco heridos fueron trasladados a hospitales de la vecina ciudad de Ponta Grossa.

La carretera permanece bloqueada en ambos sentidos durante la mañana de este miércoles y, hasta el momento, se desconoce cuándo será reabierta.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la colisión.



