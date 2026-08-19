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Alexis Matteo es el nuevo entrenador de Central Norte

El "Cuervo" oficializó la llegada del técnico para hacerse cargo del plantel profesional. Estará acompañado por Marco Venezia como ayudante de campo y Nicolás Nasisi como preparador físico.

Deportes

19 / 08 / 2026

 

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Central Norte confirmó este miércoles la contratación de Alexis Matteo como nuevo director técnico del plantel profesional, según informó la institución a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

El entrenador llegará acompañado por Marco Venezia, quien se desempeñará como ayudante de campo, y Nicolás Nasisi, que tendrá a su cargo la preparación física del equipo.

Matteo cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol de ascenso argentino y experiencia en la Primera Nacional. A lo largo de su carrera dirigió, entre otros equipos, a Juventud Unida Universitario de San Luis, Estudiantes de Río Cuarto, Alvarado de Mar del Plata y Deportivo Maipú.

“Desde el Club le damos la bienvenida a Alexis y a todo su cuerpo técnico, y les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa al frente del plantel profesional”, expresó Central Norte en el anuncio oficial.

De esta manera, el Cuervo inicia una nueva etapa deportiva con Matteo al frente del equipo, quien tendrá como desafío inmediato ponerse al frente del plantel y comenzar a trabajar de cara a los próximos compromisos.

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