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ARCA cambia la factura electrónica

Habrá una Liquidación Electrónica Mensual, cambios en los requisitos para consumidores finales y un cronograma de implementación que se extiende hasta marzo de 2027.

Argentina

19 / 08 / 2026

 

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una profunda actualización del régimen de factura electrónica mediante la Resolución General 5866/2026, que modifica la emisión de comprobantes y establece nuevas obligaciones para empresas y contribuyentes.

La norma reemplaza parte del esquema vigente, incorpora una nueva modalidad de Liquidación Electrónica Mensual, redefine cuándo deben emitirse determinados comprobantes y fija un cronograma de implementación gradual que comenzó el 1 de julio de 2026 y finalizará en marzo de 2027.

Los cambios alcanzan principalmente a entidades financieras, compañías de seguros, administradoras de tarjetas, sistemas de pago y otros sectores específicos, aunque también introducen precisiones que impactan en la operatoria general de la facturación electrónica.

Nueva Liquidación Electrónica Mensual: cómo funciona

Una de las principales novedades de ARCA es la creación de la Liquidación Electrónica Mensual, una alternativa que permitirá documentar operaciones mediante una liquidación consolidada en lugar de emitir una factura individual, cuando la normativa lo habilite. Los contribuyentes alcanzados podrán optar entre emitir comprobantes por cada operación o realizar una liquidación mensual para cada cliente.

En caso de elegir esta modalidad, la liquidación deberá emitirse hasta el último día del mes calendario correspondiente y ponerse a disposición del cliente dentro de los 10 días corridos posteriores.

Además, será obligatorio conservar toda la documentación y los registros que permitan identificar las operaciones incluidas en esa liquidación.

Cuándo debe emitirse la factura electrónica

La resolución también aclara el momento en que debe emitirse el comprobante en determinados casos.

Desde el 1 de julio de 2026, los directores de sociedades anónimas, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia y autoridades equivalentes de asociaciones, fundaciones, cooperativas y otras entidades deben emitir factura electrónica por los honorarios que perciban.

El comprobante debe confeccionarse en el momento en que se determine formalmente la asignación individual de esos honorarios, ya sea mediante una asamblea de accionistas, reunión de socios, directorio u órgano ejecutivo correspondiente.

El cronograma de implementación de ARCA

La normativa prevé una incorporación progresiva de nuevos sectores al régimen:

1 de septiembre de 2026: las compañías de seguros deberán emitir comprobantes electrónicos por operaciones con consumidores finales y por determinadas bonificaciones, descuentos, devoluciones, quitas y rescisiones. Además, podrán continuar utilizando el servicio específico para seguros de caución hasta el 31 de diciembre de 2026.

1 de octubre de 2026: las entidades financieras deberán comenzar a emitir comprobantes electrónicos por operaciones vinculadas con contratos de leasing y determinadas actividades de comercio exterior.

1 de diciembre de 2026: se incorporan nuevas obligaciones para bancos respecto de ciertos préstamos —excepto descubiertos en cuenta corriente—, además de administradoras y emisoras de tarjetas de crédito, compra y débito y determinados participantes de sistemas de pago mediante transferencias.

1 de marzo de 2027: comenzará la última etapa, que incluirá determinadas operaciones de coaseguro y liquidaciones periódicas realizadas por entidades financieras y administradoras de tarjetas.

Requisitos actualizados para consumidores finales

La resolución también modifica los requisitos de identificación de consumidores finales. Cuando una compra o contratación sea igual o superior a $10 millones, será obligatorio consignar el DNI, CUIL o CDI del comprador. En el caso de personas extranjeras, podrá utilizarse el documento de identidad del país de origen o el pasaporte.

Si el importe es inferior a ese monto, los datos de nombre, apellido y domicilio podrán consignarse como "NR" (No Requerido) o dejarse con valores nulos, siempre que el sistema de facturación utilizado lo permita.

Qué actividades quedan alcanzadas por la nueva normativa

Además de las entidades financieras, la resolución de ARCA comprende a:

Compañías de seguros.

Administradoras y emisoras de tarjetas de crédito, compra y débito.

Participantes de sistemas de pago mediante transferencias.

Empresas de medicina prepaga.

Instituciones educativas privadas.

Proveedores de servicios de activos virtuales registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La normativa también amplía algunas excepciones a la obligación de emitir comprobantes para determinadas operaciones realizadas por organismos públicos, servicios postales, transporte público, juegos de azar, espectáculos públicos y máquinas expendedoras automáticas que cumplan con los requisitos técnicos establecidos por ARCA.

Con este esquema, el organismo busca simplificar la administración tributaria, unificar criterios para la emisión de comprobantes y avanzar en la digitalización del sistema de facturación electrónica mediante una implementación escalonada que se extenderá hasta marzo de 2027.

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