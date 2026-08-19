Dos condenados por lesionar a un chofer y dañar la unidad un colectivo en Vaqueros

El auxiliar fiscal, Carlos Saravia, bajo expresas directivas de la fiscal penal de la Unidad de Flagrancia, Carolina Mateo Bellini, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, donde se arribó a un juicio abreviado para Edgar Román Cruz Gutiérrez como autor del delito de daños y para Jesús Atilio Mamani como autor del delito de lesiones leves.

El juez del distrito Centro, Martín Pérez, controló la legalidad del procedimiento y con el acuerdo manifestado por las partes y la confesión de los imputados, condenó a Mamaní a la pena de dos meses de prisión de ejecución efectiva y a Cruz Gutiérrez a la pena de tres meses de prisión de ejecución efectiva.

La Unidad de Flagrancia intervino a partir de una denuncia radicada en la Comisaría 15 de Vaqueros por un hecho ocurrido el domingo 17 de agosto, alrededor de las 5:10, en inmediaciones del control del corredor 6C de SAETA, ubicado en avenida San Martín y río Wierna.

Allí, Cruz Gutiérrez y Mamani intentaron abordar un colectivo que todavía no se encontraba en servicio y, ante la indicación del chofer de que aguardaran en la parada, adoptaron una actitud agresiva.

En ese contexto, Mamani lesionó con un cuchillo al conductor en la mano derecha, mientras que Cruz Gutiérrez arrojó una piedra contra el colectivo, provocando la rotura del parabrisas. Luego, ambos huyeron del lugar y fueron demorados.

La investigación contó, entre otros elementos, con la denuncia de la víctima, testimonios de personas que se encontraban en el lugar, informes policiales, registros fotográficos del daño ocasionado al vehículo, un croquis del lugar y el certificado médico legal que constató las lesiones sufridas por el conductor.