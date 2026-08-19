Un camión cañero se incendió sobre la ruta 34 en el acceso norte a General Güemes

Un camión cargado con caña de azúcar se incendió este miércoles por la tarde sobre la ruta nacional 34, a la altura del kilómetro 1114, en inmediaciones del predio conocido como El Crematorio, en el acceso norte a la ciudad de General Güemes.

El hecho ocurrió alrededor de las 16, cuando el Sistema de Emergencias 911 recibió el alerta de ocasionales transeúntes que advirtieron que un vehículo de gran porte se encontraba en llamas.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que se trataba de un camión Mercedes-Benz blanco, por lo que solicitaron de inmediato la intervención del Cuartel de Bomberos General Manuel Belgrano.

De acuerdo con el relato del conductor, Víctor Germán Aybar, de 31 años, había partido desde la localidad jujeña de Los Lapachos y tenía como destino el Ingenio San Isidro. Mientras circulaba por el sector de El Crematorio, advirtió que se había iniciado un foco de incendio en la zona del motor.

Ante la situación, el chofer detuvo la marcha y descendió rápidamente de la unidad. En pocos minutos, las llamas se propagaron hacia la cabina y, debido a la intensidad del fuego, no pudo contenerlas por sus propios medios.

El incendio consumió gran parte del tractor del camión y llegó a afectar levemente la carga. La intervención de los bomberos permitió controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia el resto de las cañas transportadas en el chasis y el acoplado.

Según una primera hipótesis surgida en el lugar, el fuego podría haberse originado por una falla eléctrica en el sector del motor, aunque las causas deberán ser confirmadas mediante las pericias correspondientes.

A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron personas heridas y el conductor no necesitó asistencia médica.