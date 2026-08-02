La falta de viviendas sociales profundiza el déficit habitacional en el Valle de Lerma

El acceso a la vivienda se convirtió en uno de los principales desafíos para el Valle de Lerma. Con una población que supera los 140 mil habitantes, la región enfrenta un creciente déficit habitacional en un contexto marcado por la casi desaparición de los planes de viviendas sociales y el avance de los loteos privados, una alternativa que continúa fuera del alcance de muchas familias.

Actualmente, las últimas entregas de viviendas estatales corresponden a 40 casas en Coronel Moldes, mientras que en los próximos meses se adjudicarán alrededor de 100 viviendas en Rosario de Lerma. Después de esas obras, no existen nuevos proyectos habitacionales de gran escala previstos para municipios como El Carril, Chicoana, Campo Quijano, La Merced, Cerrillos y otras localidades del Valle.

Sin nuevos planes habitacionales

Uno de los pocos proyectos que permanece en ejecución es un pequeño complejo de dúplex en El Carril, aunque las obras se encuentran paralizadas y hasta el momento no se informó oficialmente cuándo podrían reanudarse.

La falta de nuevos desarrollos genera preocupación entre las autoridades locales y las familias que esperan acceder a una vivienda propia.

El retiro del Estado nacional

El panorama cambió tras la decisión del Gobierno nacional de dejar de financiar programas de viviendas sociales.

La administración del presidente Javier Milei sostiene que la construcción de viviendas debe quedar principalmente en manos del mercado y de las provincias, una postura que modificó el esquema de financiamiento que durante años permitió desarrollar barrios en distintas regiones del país.

Sin embargo, en el Valle de Lerma persiste un interrogante: cómo accederán a una vivienda las miles de familias que no cuentan con ingresos suficientes para comprar un terreno o construir por cuenta propia.

El crecimiento de los loteos privados

Mientras disminuye la oferta de viviendas sociales, los loteos privados se multiplicaron en distintos puntos del Valle de Lerma.

No obstante, esta alternativa resulta accesible principalmente para familias con capacidad de ahorro o para inversores, muchos de ellos provenientes de la ciudad de Salta.

Para una gran parte de los trabajadores de la región, los valores de los terrenos continúan siendo difíciles de afrontar, por lo que el crecimiento inmobiliario no logra resolver el problema del déficit habitacional.

Además, este proceso está transformando paulatinamente al Valle de Lerma en una extensión urbana de la capital salteña, un fenómeno que también plantea desafíos vinculados a la planificación del crecimiento y la provisión de servicios públicos.

Los municipios buscan alternativas

Frente a este escenario, varios intendentes comenzaron a analizar el desarrollo de loteos sociales municipales como una posible herramienta para ampliar el acceso a la tierra.

Sin embargo, la implementación de este tipo de proyectos enfrenta importantes limitaciones. Para llevarlos adelante es necesario contar con tierras fiscales disponibles y recursos suficientes para dotar a los terrenos de infraestructura básica, como redes de agua potable, energía eléctrica, cloacas, apertura de calles y demás servicios esenciales.

En distintas oportunidades, el intendente de Coronel Moldes, Omar Carrasco, sostuvo que los municipios deben avanzar con loteos sociales planificados, aunque advirtió que sin financiamiento y sin obras de infraestructura resulta muy difícil ofrecer soluciones habitacionales sostenibles para las familias de la región.