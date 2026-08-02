Sancionaron a los responsables de un incendio de pastizales en la zona sur de Salta

La Municipalidad de Salta sancionó a un vecino y al propietario de un terreno por haber provocado un incendio de pastizales en el loteo Campo Nuevo IV, ubicado entre los barrios El Bosque y Santa Ana II, en la zona sur de la ciudad. El foco ígneo fue controlado por personal municipal antes de que se propagara a sectores cercanos.

La intervención se produjo luego de un alerta recibido a través de la línea de emergencias 105, que permitió la rápida actuación de los equipos de Protección Ciudadana y de la Patrulla Ambiental.

El fuego afectó una importante superficie

Al llegar al lugar, los agentes constataron la existencia del incendio e iniciaron las tareas de sofocación, extinción y enfriamiento para evitar que las llamas avanzaran sobre otros sectores.

Según informaron desde el municipio, el fuego consumió una superficie aproximada de 50 por 50 metros de pastizales y vegetación de mediana combustión.

Tras las actuaciones correspondientes, se identificó a los responsables y se labraron las actas de infracción. Tanto el vecino como el propietario del terreno fueron multados por generar una situación de riesgo para el ambiente y la comunidad.

Refuerzan el pedido de prevención

Desde la Municipalidad recordaron que la ciudad atraviesa un período de alto riesgo de incendios forestales, debido a las altas temperaturas, la baja humedad y las ráfagas de viento previstas para los próximos días.

Por ese motivo, reiteraron el pedido a la población para extremar las medidas de prevención y evitar acciones que puedan originar nuevos focos ígneos.