San Millán espera el aval de la Justicia Federal para asumir al frente del PJ salteño

Julio Argentino San Millán quedó a un paso de convertirse en el nuevo presidente del Partido Justicialista de Salta. Si bien la lista Generación Justicialista ya fue proclamada como la única habilitada para conducir el partido, la asunción aún depende del control técnico y la aprobación de la Justicia Federal Electoral.

Así lo confirmó el interventor judicial del PJ salteño, José Luis Napoleón Gambetta, quien explicó que la documentación ya fue remitida a la jueza federal María Servini y al juzgado electoral con competencia en la provincia.

Esperan la validación de la Justicia

Gambetta señaló que, una vez que la Justicia otorgue el visto bueno a la lista proclamada, comenzará el proceso de transición de autoridades.

"Estamos esperando la devolución por parte del juez electoral. Tiene que haber un control de la Justicia Federal sobre la lista que fue oficializada y proclamada. Apenas tengamos el OK, nos reuniremos con San Millán y los integrantes de la nueva conducción para organizar la entrega del partido", sostuvo.

El interventor aclaró que todavía no existe una fecha definida para la asunción y remarcó que aguardarán la resolución judicial antes de avanzar con el traspaso institucional.

Además de la entrega formal de la sede partidaria, el proceso incluirá una rendición de cuentas sobre la situación administrativa, política y económica del PJ durante el período de intervención.

Un partido que logró estabilizar sus cuentas

Gambetta recordó que asumió la intervención el 20 de mayo con la misión de normalizar el partido y convocar a elecciones internas, aunque aseguró que al llegar encontró una institución atravesada por una delicada situación financiera.

Según explicó, el PJ mantenía deudas con proveedores, había sufrido el corte del servicio eléctrico por falta de pago y acumulaba atrasos de más de dos meses en los salarios del personal, además del medio aguinaldo.

El interventor destacó que la convocatoria a elecciones internas permitió recuperar aportes de afiliados, recursos que fueron utilizados para cancelar obligaciones salariales, regularizar compromisos previsionales y reorganizar las finanzas del partido.

"Desde el punto de vista económico y financiero, el partido está estabilizado", afirmó.

Cómo fue el proceso de normalización

La normalización del Partido Justicialista de Salta comenzó tras la intervención dispuesta por el Consejo Nacional del PJ, luego de una prolongada disputa interna por la conducción del distrito.

Inicialmente fueron designados como interventores Sergio Berni y María Luz Alonso, aunque posteriormente Berni fue reemplazado por Pablo Kosiner. Las diferencias internas y las impugnaciones derivaron finalmente en la intervención judicial encabezada por Gambetta.

Entre sus primeras medidas, el interventor conformó la Junta Electoral, designó autoridades administrativas y elaboró el cronograma para las elecciones internas.

El proceso despertó una importante participación de la militancia: se registraron más de 1.200 nuevas solicitudes de afiliación y se presentaron más de 20 listas para competir por los cargos partidarios.

Sin embargo, entre impugnaciones, incumplimientos reglamentarios y fusiones de espacios, solo una nómina logró cumplir todos los requisitos establecidos.

Generación Justicialista quedó como única lista

Tras la revisión de la Junta Electoral y el análisis de las impugnaciones, la única lista oficializada y proclamada fue Generación Justicialista, encabezada por Julio Argentino San Millán.

Gambetta aseguró que todas las actuaciones fueron remitidas periódicamente a la Justicia y sostuvo que el proceso fue convalidado en su totalidad.

"La Justicia ratificó en un ciento por ciento todo lo actuado por la Junta Electoral", afirmó.

El desafío de la nueva conducción

El interventor estimó que el PJ salteño cuenta actualmente con unos 95 mil afiliados y destacó que continúan incorporándose nuevos militantes.

A su entender, uno de los principales desafíos de la futura conducción será reconstruir la unidad del justicialismo provincial y recuperar a dirigentes que se alejaron del partido durante los últimos años.

"He podido visualizar que mucha gente que se había alejado volvió al PJ. Estoy convencido de que esos dirigentes regresarán y que el partido logrará unificarse", expresó.