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Encuentran en buen estado de salud a los dos menores buscados en la ciudad de Salta

Fueron hallados por la policía alrededor de la 1:00 de la madrugada, en la plaza principal de la localidad de La Caldera.

Salta Hoy

20 / 08 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Se trata de una niña de 14 años, alumna de la Escuela Técnica N° 3, y un chico de 16 años. 

Tienen domicilio en los barrios 20 de Junio y El Milagro de Salta capital, y la denuncia de la familia fue radicada ayer.

Ambos fueron examinados por profesionales de la salud y se confirmó que se encuentran en perfecto estado físico.

Durante la madrugada, los menores fueron entregados a sus respectivos padres tras completar las diligencias policiales y judiciales correspondientes.

Los progenitores fueron citados para hoy a la Secretaría de Niñez y Familia, ubicada en calle Santiago del Estero al 1700. 

Interviene la Asesoría de Menores e Incapaces, para evaluar el contexto familiar y determinar si es necesaria la asistencia de equipos profesionales.

 

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