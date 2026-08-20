Encuentran en buen estado de salud a los dos menores buscados en la ciudad de Salta

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Se trata de una niña de 14 años, alumna de la Escuela Técnica N° 3, y un chico de 16 años.

Tienen domicilio en los barrios 20 de Junio y El Milagro de Salta capital, y la denuncia de la familia fue radicada ayer.

Ambos fueron examinados por profesionales de la salud y se confirmó que se encuentran en perfecto estado físico.

Durante la madrugada, los menores fueron entregados a sus respectivos padres tras completar las diligencias policiales y judiciales correspondientes.

Los progenitores fueron citados para hoy a la Secretaría de Niñez y Familia, ubicada en calle Santiago del Estero al 1700.

Interviene la Asesoría de Menores e Incapaces, para evaluar el contexto familiar y determinar si es necesaria la asistencia de equipos profesionales.