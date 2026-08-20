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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Los Bohemios

Programa Cultural 

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La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Hogar de Noche hasta el 4 de septiembre

La temporada invernal del servicio para personas en situación de calle se destacó por la gran demanda este 2026.

Salta Hoy

20 / 08 / 2026

 

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“Tuvimos noches muy muy frías y un promedio de 65 personas, entre ellos cuatro mujeres por noche”, manifestó Luz Arévalo, directora General de Asistencia Crítica de la Provincia.

La funcionaria dijo que la mayoría de las personas que pernoctan en el Hogar viven en la calle por consumo de drogas.

“Tenemos personas que duermen en nuestro hogar hace 6 años”, dijo Arévalo.

 

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