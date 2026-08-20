Hogar de Noche hasta el 4 de septiembre

“Tuvimos noches muy muy frías y un promedio de 65 personas, entre ellos cuatro mujeres por noche”, manifestó Luz Arévalo, directora General de Asistencia Crítica de la Provincia.

La funcionaria dijo que la mayoría de las personas que pernoctan en el Hogar viven en la calle por consumo de drogas.

“Tenemos personas que duermen en nuestro hogar hace 6 años”, dijo Arévalo.