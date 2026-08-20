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El chico de 14 años que exhibió un rifle en la escuela seguirá detenido

Esa fue la resolución judicial sobre la situación del caso ocurrido este martes en el establecimiento privado La Huerta, de la ciudad fronteriza de Salvador Mazza.

Salta Hoy

20 / 08 / 2026

 

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El menor ingresó al edificio, se dirigió hasta el aula de segundo grado, golpeó o abrió la puerta y mostró un arma de fuego, para luego retirarse del lugar.

Gracias al relevamiento de cámaras de seguridad, la policía identificó al menor y lo detuvo por orden de la fiscalía interviniente.

Los investigadores le secuestraron un rifle calibre 22. 

Tras la audiencia realizada este miércoles en el ámbito judicial, se resolvió que el menor continúe detenido mientras avanza la investigación del hecho.

Oficialmente se confirmó el anticipo de Radio Salta, que el chico tiene 14 años, desmintiendo versiones que hablaban de 16 o 17 años.

El adolescente ya no pertenecía a la institución educativa debido a inconvenientes de conducta previos.

 


 

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