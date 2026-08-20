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Hoy se celebra el 66° aniversario del Hospital San Bernardo

Se realizan actividades científicas, académicas, deportivas, culturales y religiosas para conmemorar un nuevo aniversario del establecimiento sanitario.

Salta Hoy

20 / 08 / 2026

 

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El acto central tuvo lugar hoy, fecha en la que se celebra el día de San Bernardo Abad. 

La jornada incluyó el acto institucional, el tradicional desayuno con el personal, la celebración de la santa misa y la procesión con la imagen del santo patrono.

A su turno el ministro de Salud, Federico Mangione, anunció la incorporación paulatina de personal que se encontraban en situación de monotributistas irregulares y llevaban más de 8 años trabajando.

El funcionario anticipó que el reclamo de millonarias deudas a las obras sociales pasará a la etapa de reclamo judicial. “Enviaremos cartas documento dentro de los próximos 30 días”, subrayó.

El Hospital San Bernardo tiene una población atendible de 1 millón 200 personas, según las estadísticas.

Pablo Salomón, gerente General del nosocomio manifestó por Radio Salta que “el crecimiento de la institución en estos últimos años fue permanente y no solo por la obra y la infraestructura”.

Recordó las tareas del Hospital San Bernardo durante la pandemia. “Y hoy seguimos atendiendo con  adaptaciones a la actual realidad del país, con presupuestos muy acotados”, expresó Salomón.

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