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Nueva estafa informática: Una mujer de Vaqueros perdió 700 mil pesos

Tiene 46 años y había intentado comunicarse con la entidad emisora de su tarjeta de crédito al notar que estaba bloqueada.

Salta Hoy

20 / 08 / 2026

 

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Para ello, habría buscado el número en internet usando el popular buscador Google, contactando involuntariamente un número patrocinado creado por ciberdelincuentes.

Luego, la víctima recibió la llamada de un supuesto representante del banco o tarjeta quien la guió paso a paso. 

Bajo manipulación, la mujer terminó realizando transferencias por un total de 700 mil pesos. 

Al darse cuenta de la estafa, la mujer cortó la llamada. 

Sin embargo, los estafadores volvieron a insistir pidiéndole que ingresara a su cuenta de Mercado Pago para transferir más dinero, momento en el cual la mujer interrumpió de forma definitiva la comunicación.

Tras la radicación de la denuncia correspondiente, el caso se encuentra bajo investigación policial y judicial. 

Al haber sido la propia usuaria la que autorizó las transferencias bajo engaño, el reclamo ante la entidad bancaria suele ser legalmente complejo.

Las autoridades y entidades financieras reiteran la recomendación de no utilizar los primeros teléfonos que aparecen en el buscador de internet señalados como "Patrocinado" o "Anuncio".

Indicaron acceder únicamente a través de las aplicaciones oficiales, sitios web con protocolo seguro o redes sociales con tilde azul de verificación.

 

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