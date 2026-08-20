La serie de Moria Casán abrió el debate sobre la crianza de los hijos
Radio Salta dialogó con la psicóloga Andrea D'Abate quien analizó uno de los capítulos de la tira, donde se analiza la relación entre Moria y su única hija Sofía.
Salta Hoy
20 / 08 / 2026
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“Esta bien dedicarse a los hijos, lo que no es bueno es ser esclavos de ellos”, expresó.
Resaltó la importancia de mirar la serie sin juzgar. “La misma Sofía le hizo reclamos a su madre por su exceso de libertad y sus ausencia en su rol de madre”, dijo la licenciada.