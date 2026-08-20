Salta tendrá un moderno puesto de control fronterizo en Salvador Mazza
Reunirá a varios organismos públicos nacionales y provinciales con tecnología de última generación indicó por Radio Salta la secretaria de Ingresos Públicos de Salta, Soledad Claros.
Salta Hoy
20 / 08 / 2026
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“El complejo de Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia, se inaugurará en septiembre y uno de los elementos de control serán modernos escáneres”, según dijo Claros.
Agregó que “también se dotará a los uniformados de cámaras lectoras de patentes y de rostros”.