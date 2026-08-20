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EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Se desarrolla en Salta un Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Folklórico

Hasta el viernes 21 de agosto, el Teatro Municipal (al lado del CCM) es sede del Encuentro Nacional de Folklore y Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Folklórico, con conferencias, paneles, exposiciones y propuestas artísticas.

Salta Hoy

20 / 08 / 2026

 

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Todas las actividades se realizan con entrada libre y gratuita.

“Vamos a hablar de temáticas como el uso de la Inteligencia Artificial en el mundo del folklore, los efectos del grooming, bullying, la prevención del suicidio”, dijo José de Guardia de Ponté, uno de los organizadores de los encuentros.

 

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