Se desarrolla en Salta un Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Folklórico
Hasta el viernes 21 de agosto, el Teatro Municipal (al lado del CCM) es sede del Encuentro Nacional de Folklore y Congreso Internacional del Patrimonio Cultural Folklórico, con conferencias, paneles, exposiciones y propuestas artísticas.
Salta Hoy
20 / 08 / 2026
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Todas las actividades se realizan con entrada libre y gratuita.
“Vamos a hablar de temáticas como el uso de la Inteligencia Artificial en el mundo del folklore, los efectos del grooming, bullying, la prevención del suicidio”, dijo José de Guardia de Ponté, uno de los organizadores de los encuentros.