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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

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Punto de Encuentro

Periodístico

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Iniciativa histórica: Gobernadores piden tarifas diferenciadas por zonas climáticas

Los gobernadores del Norte Grande se reunieron en el Ministerio de Economía de la Nación, con el objetivo de discutir un proyecto de tarifas eléctricas diferenciadas que beneficien a las provincias del NOA y NEA.

Salta Hoy

20 / 08 / 2026

 

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Se planteó aumentar los subsidios durante los meses más calurosos. 

Los gobernadores de Salta, Catamarca, Jujuy, Corrientes y Chaco destacaron la importancia de esta propuesta para las familias de la región. 

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, reafirmó el compromiso del Gobierno nacional para avanzar en su implementación.
 

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