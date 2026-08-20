Iniciativa histórica: Gobernadores piden tarifas diferenciadas por zonas climáticas

Se planteó aumentar los subsidios durante los meses más calurosos.

Los gobernadores de Salta, Catamarca, Jujuy, Corrientes y Chaco destacaron la importancia de esta propuesta para las familias de la región.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, reafirmó el compromiso del Gobierno nacional para avanzar en su implementación.

