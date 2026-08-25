Jornadas de servicios y capacitaciones en Cachi
Hasta el jueves 27 de agosto, el Ministerio de Gobierno y Justicia ofrece asesoramiento gratuito a la comunidad.
Salta Hoy
25 / 08 / 2026
Los vecinos pueden acceder a consultas sobre escrituración, asesoramiento jurídico, y apoyo para ONG y clubes, además de capacitaciones a jóvenes emprendedores.
También se llevan a cabo talleres sobre Inteligencia Artificial aplicada a los negocios.
Las actividades incluyen charlas sobre vínculos saludables y cuidados de la salud mental.
Las jornadas buscan fortalecer el desarrollo de proyectos en la localidad de Cachi y sus alrededores.
Este miércoles en la Casa de la Cultura, se dictará un taller de sensibilización en medios, destinado al personal de la Radio Municipal, comunicadores y público en general.
Agenda
24 al 26 de Agosto
OPERATIVO DE REGISTRO CIVIL
HORARIO: 9:00 a 16:00 hs. (120 números por día)
ORGANISMO: Registro Civil.
LOCACIÓN: Edificio municipal, Oficinas del registro civil
26 de Agosto
11:00: RECEPCIÓN DE AUTORIDADES Y EQUIPOS DE TRABAJO – CASA DE LA CULTURA
HORARIO: 11.00 a 11.30 hs.
ORGANISMO: Autoridades y equipo de trabajo Secretaría de Gobierno – Ministerio de Gobierno y Justicia.
LOCACIÓN: Casa de la Cultura
11.30: CHARLA SOBRE GROOMING Y CIBERBULLYING – COLEGIO SECUNDARIO N°5087
ACTIVIDAD: Charla Concientización
HORARIO: 11.30 a 12.30 hs.
ORGANISMO: Secretaría de Modernización – Lic. Martín Güemes
LOCACIÓN: Colegio Secundario N°5087
14.00: CHARLA SOBRE GROOMING Y CIBERBULLYING – COLEGIO RURAL SECUNDARIO N°5226 ANEXO SAN JOSÉ
ACTIVIDAD: Charla Concientización
HORARIO: 14.00 a 15.30 hs.
ORGANISMO: Secretaría de Modernización – Lic. Martín Güemes
LOCACIÓN: Colegio Secundario Rural N°5226 – Anexo San José
16:00: TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN MEDIOS – CASA DE LA CULTURA
ACTIVIDAD: Capacitación a personal de la Radio Municipal, Comunicadores y Público en General
HORARIO: 16.00 a 18.00 hs.
ORGANISMO: Secretaría de Justicia
LOCACIÓN: Casa de la Cultura
16:00: ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO – SALA DE CONFERENCIAS
ACTIVIDAD: Asesoramiento jurídico gratuito
HORARIO: 16.00 a 18.30 hs.
ORGANISMO: Secretaría de Justicia
LOCACIÓN: Sala de Conferencias
16:00: ASESORAMIENTO ESCRITURAS – SALA DE CONFERENCIAS
ACTIVIDAD: Asesoramiento sobre escrituración, propiedad, etc
HORARIO: 16.00 a 18.30 hs.
ORGANISMO: Secretaría de Justicia
LOCACIÓN: Sala de Conferencias
16:00: ASESORAMIENTO ONGS, CLUBES, ASOCIACIONES – SALA DE REUNIONES
ACTIVIDAD: Asesoramiento de Inspección General de Personería Jurídica, estado, actualización, creación, capacitación de funcionamiento y beneficios.
HORARIO: 16.00 a 18.30 hs.
ORGANISMO: Secretaría de Justicia - IGPJ
LOCACIÓN: Sala de Reuniones
16.30: CHARLA SOBRE GROOMING Y CIBERBULLYING – COLEGIO RURAL SECUNDARIO N°5226 ANEXO CACHI ADENTRO
ACTIVIDAD: Charla Concientización
HORARIO: 16.00 a 17.30 hs.
ORGANISMO: Secretaría de Modernización – Lic. Martín Güemes
LOCACIÓN: Colegio Secundario Rural N°5226 – Anexo Cachi Adentro
16:30: TALLER SOBRE VÍNCULOS SALUDABLES Y CUIDADOS DE LA SALUD MENTAL DE JÓVENES Y ADOLESCENTES – EET N°3176
ACTIVIDAD: Taller
HORARIO: 16.30 a 18.00 hs.
ORGANISMO: Sub Secretaría de Gobierno – Sub Secretaría Mujeres, Género y Diversidad.
LOCACIÓN: Escuela de Educación Técnica N°3176
18:00: TALLER DE ABORDAJE DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL – SALÓN MUNICIPAL
ACTIVIDAD: Taller Concientización
HORARIO: 18.00 a 20.00 hs.
ORGANISMO: Secretaría de Justicia
LOCACIÓN: Salón Municipal
18.30: CHARLA SOBRE GROOMING Y CIBERBULLYING – EET N°3176 ACTIVIDAD: Charla Concientización HORARIO: 18.30 a 19.30 hs.
ORGANISMO: Secretaría de Modernización – Lic. Martín Güemes
LOCACIÓN: Escuela de Educación Técnica N°3176
20:00: TALLER SOBRE VÍNCULOS SALUDABLES Y CUIDADOS DE LA SALUD MENTAL DE JÓVENES Y ADOLESCENTES – IES N°6047
ACTIVIDAD: Taller
HORARIO: 20.00 a 21.00 hs.
ORGANISMO: Sub Secretaría de Gobierno – Sub Secretaría Mujeres, Género y Diversidad.
LOCACIÓN: Instituto de Educación Superior N°6047
21:30: TALLER SOBRE VÍNCULOS SALUDABLES Y CUIDADOS DE LA SALUD MENTAL DE JÓVENES Y ADOLESCENTES – BSPA N°7157
ACTIVIDAD: Taller
HORARIO: 21.30 a 22.30 hs.
ORGANISMO: Sub Secretaría de Gobierno – Sub Secretaría Mujeres, Género y Diversidad.
LOCACIÓN: CENTRO BSPA N°7157
27 de Agosto
08:30: REUNIÓN INSTITUCIONAL, AGENDA TERRITORIAL – CASA DE LA CULTURA
ACTIVIDAD: Reunión Institucional
TEMAS: Gestión de Obras, Refugio de Vida Silvestre El Cardonal, Acceso a la Justicia y Seguridad, Obra SUM DDP N°12, Obra Construcción Edificio SMED DSU 911, Vías de Comunicación, Temática territorial y política.
HORARIO: 08.30 a 11.00 hs.
ORGANISMO: Ministro Gobierno y Justicia Ignacio Jarzún – Secretaria de Gobierno Oriana Nevora
LOCACIÓN: SUM San Nicolás
09:30: ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO – SALA DE CONFERENCIAS
ACTIVIDAD: Asesoramiento jurídico gratuito
HORARIO: 09.30 a 13.00 y 16.00 a 18.30 hs.
ORGANISMO: Secretaría de Justicia
LOCACIÓN: Sala de Conferencias
09:30: ASESORAMIENTO ESCRITURAS – SALA DE CONFERENCIAS
ACTIVIDAD: Asesoramiento sobre escrituración, propiedad, etc
HORARIO: 09.30 a 13.00 y 16.00 a 18.30 hs.
ORGANISMO: Secretaría de Justicia
LOCACIÓN: Sala de Conferencias
09:30: ASESORAMIENTO ONGS, CLUBES, ASOCIACIONES – SALA DE REUNIONES
ACTIVIDAD: Asesoramiento de Inspección General de Personería Jurídica, estado, actualización, creación, capacitación de funcionamiento y beneficios.
HORARIO: 09.30 a 13.00 y 16.00 a 18.30 hs.
ORGANISMO: Secretaría de Justicia - IGPJ
LOCACIÓN: Sala de Reuniones
10.00: CHARLA SOBRE EL BUEN USO DE LA TECNOLOGÍA (CONTROL PARENTAL) – SALÓN MUNICIPAL
ACTIVIDAD: Charla y Capacitación a padres
HORARIO: 10.00 a 12.00 hs.
ORGANISMO: Secretaría de Modernización – Lic. Martín Güemes
LOCACIÓN: SALON MUNICIPAL
11:00: CHARLA PARA EMPRENDEDORES – LAURA SALADO
ACTIVIDAD: Charla
HORARIO: 11.00 a 12.30 hs.
ORGANISMO: Ministerio de Gobierno
LOCACIÓN: Casa de la Cultura
11.30: INTELIGENCIA ARTIFICIAL: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL – SALÓN MUNICIPAL
ACTIVIDAD: Capacitación
HORARIO: 11.30 a 13.30 hs.
ORGANISMO: Secretaría de Modernización – Lic. Martín Güemes
LOCACIÓN: Salón Municipal
17:00: TALLER SOBRE VÍNCULOS SALUDABLES Y CUIDADOS DE LA SALUD MENTAL DE JÓVENES Y ADOLESCENTES – COLEGIO SECUNDARIO N°5087
ACTIVIDAD: Taller
HORARIO: 17.00 a 18.30 hs.
ORGANISMO: Sub Secretaría de Gobierno – Sub Secretaría Mujeres, Género y Diversidad.
LOCACIÓN: Colegio Secundario N°5087