La UNSa prepara el dispositivo sanitario preventivo para la festividad del Milagro
En diálogo con Radio Salta, la Lic. Paula Costas, brindó detalles sobre una nueva edición del proyecto “Cobertura Sanitaria Preventiva al Peregrino del Milagro”.
Salta Hoy
25 / 08 / 2026
VER GALERÍA
A su vez, mencionó que el año pasado brindaron atención a más de 300 personas, registrando principalmente casos de deshidratación, problemas digestivos, afecciones en los pies y descompensaciones por cuadros previos como diabetes o hipertensión.
Finalmente Costas, solicitó la colaboración de la comunidad con la donación de insumos clave como gasas, vendas, agua embotellada, toallitas femeninas y sales de rehidratación oral.