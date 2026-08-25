La UNSa prepara el dispositivo sanitario preventivo para la festividad del Milagro

A su vez, mencionó que el año pasado brindaron atención a más de 300 personas, registrando principalmente casos de deshidratación, problemas digestivos, afecciones en los pies y descompensaciones por cuadros previos como diabetes o hipertensión.

Finalmente Costas, solicitó la colaboración de la comunidad con la donación de insumos clave como gasas, vendas, agua embotellada, toallitas femeninas y sales de rehidratación oral.