Docentes de CTERA insisten en el pago del Incentivo Docente por parte de Nación
“No corresponde que el FONID -Fondo de Incentivo Docente- sea abonado por el Gobierno de la provincia, porque es una obligación del Gobierno Federal. Nosotros como gremio vamos a seguir insistiendo, más allá de la decisión del Gobierno de Salta”, manifestó Sonia Alesso, secretaria General de CTERA y candidata a renovar el cargo en las elecciones del 2 de septiembre.
Salta Hoy
25 / 08 / 2026
VER GALERÍA
La sindicalista dijo con asombro que el gobierno de Javier Milei no construyó ni una sola escuela en lo que va de su gestión.
Sumado a eso, subrayó que La Libertad Avanza impulsa una ley de libertad educativa, donde el Estado pierde todo tipo de control sobre un servicio esencial para los seres humanos.
“Otro pedido es que quieren modificar el régimen jubilatorio, cosa que es gravísima”, manifestó Alesso.