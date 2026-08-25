Docentes de CTERA insisten en el pago del Incentivo Docente por parte de Nación

La sindicalista dijo con asombro que el gobierno de Javier Milei no construyó ni una sola escuela en lo que va de su gestión.

Sumado a eso, subrayó que La Libertad Avanza impulsa una ley de libertad educativa, donde el Estado pierde todo tipo de control sobre un servicio esencial para los seres humanos.

“Otro pedido es que quieren modificar el régimen jubilatorio, cosa que es gravísima”, manifestó Alesso.