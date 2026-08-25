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José Eduardo “Jota” Figueroa murió por asfixia por ahorcamiento

Así lo indica un informe preliminar de la autopsia. Figueroa cumplía en la cárcel prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras.

Salta Hoy

25 / 08 / 2026

 

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Fue encontrado este martes en estado crítico en el pabellón F de la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas. 

Tras recibir asistencia inicial, fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde se confirmó su fallecimiento. 

La Fiscalía Penal correspondiente y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales averiguan las circunstancias del caso. 

La investigación por la muerte de “Jota” Figueroa continuará ahora con las pericias y actuaciones destinadas a reconstruir lo ocurrido dentro del penal.

 

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