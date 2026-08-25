José Eduardo “Jota” Figueroa murió por asfixia por ahorcamiento

Fue encontrado este martes en estado crítico en el pabellón F de la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas.

Tras recibir asistencia inicial, fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde se confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía Penal correspondiente y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales averiguan las circunstancias del caso.

La investigación por la muerte de “Jota” Figueroa continuará ahora con las pericias y actuaciones destinadas a reconstruir lo ocurrido dentro del penal.