Esta tarde a las 18:30 habrá repique de campanas en la Catedral Basílica de Salta

El sismo sucedió ese día a las 3:09 de la madrugada, alcanzando una magnitud de 7 grados a una profundidad de 30 kilómetros, con epicentro en la cuenca de Metán.

El reloj de la Catedral fue testigo histórico porque quedó detenido a las 3:10 de la madrugada a causa del fuerte sacudón.

Ocasionó daños edilicios importantes y víctimas en varias localidades del este y sudeste de las provincias de Salta y de Jujuy.

Además hizo que las campanas de los templos tañeran por la propia fuerza del movimiento telúrico.

Ante el pánico, miles de vecinos salieron a las calles y acudieron a la Catedral para pedir protección al Señor y la Virgen del Milagro, afianzando el agradecimiento de la comunidad.