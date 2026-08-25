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Esta tarde a las 18:30 habrá repique de campanas en la Catedral Basílica de Salta

Será en conmemoración del violento terremoto ocurrido el 25 de agosto de 1948.

25 / 08 / 2026

 

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El sismo sucedió ese día a las 3:09 de la madrugada, alcanzando una magnitud de 7 grados a una profundidad de 30 kilómetros, con epicentro en la cuenca de Metán. 

El reloj de la Catedral fue testigo histórico porque quedó detenido a las 3:10 de la madrugada a causa del fuerte sacudón. 

Ocasionó daños edilicios importantes y víctimas en varias localidades del este y sudeste de las provincias de Salta y de Jujuy.

Además hizo que las campanas de los templos tañeran por la propia fuerza del movimiento telúrico.

Ante el pánico, miles de vecinos salieron a las calles y acudieron a la Catedral para pedir protección al Señor y la Virgen del Milagro, afianzando el agradecimiento de la comunidad.

 

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