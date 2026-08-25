Esta tarde a las 18:30 habrá repique de campanas en la Catedral Basílica de Salta
Será en conmemoración del violento terremoto ocurrido el 25 de agosto de 1948.
25 / 08 / 2026
El sismo sucedió ese día a las 3:09 de la madrugada, alcanzando una magnitud de 7 grados a una profundidad de 30 kilómetros, con epicentro en la cuenca de Metán.
El reloj de la Catedral fue testigo histórico porque quedó detenido a las 3:10 de la madrugada a causa del fuerte sacudón.
Ocasionó daños edilicios importantes y víctimas en varias localidades del este y sudeste de las provincias de Salta y de Jujuy.
Además hizo que las campanas de los templos tañeran por la propia fuerza del movimiento telúrico.
Ante el pánico, miles de vecinos salieron a las calles y acudieron a la Catedral para pedir protección al Señor y la Virgen del Milagro, afianzando el agradecimiento de la comunidad.