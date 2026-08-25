Nueva iluminación ornamental en la Catedral Basílica de Salta
La Municipalidad renovó por completo la iluminación del templo, poniendo en valor uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.
Salta Hoy
25 / 08 / 2026
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La intervención mejora su presencia nocturna y contribuye a realzar el patrimonio arquitectónico de cara a la festividad del Milagro.
Se retiraron artefactos antiguos, se acondicionaron las superficies, se incorporaron nuevos cableados, tableros de control y cajas de paso, junto con distintos tipos de luminarias LED y proyectores que permiten destacar los diferentes sectores de la fachada.