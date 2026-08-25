Nueva iluminación ornamental en la Catedral Basílica de Salta

La intervención mejora su presencia nocturna y contribuye a realzar el patrimonio arquitectónico de cara a la festividad del Milagro.

Se retiraron artefactos antiguos, se acondicionaron las superficies, se incorporaron nuevos cableados, tableros de control y cajas de paso, junto con distintos tipos de luminarias LED y proyectores que permiten destacar los diferentes sectores de la fachada.