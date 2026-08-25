Cómo crear buenos hábitos financieros
Frente a la actual crisis y la situación de endeudamiento creciente de las familias, especialistas coinciden en educar financieramente a la población para prevenir quiebras personales futuras.
Salta Hoy
25 / 08 / 2026
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“Lo más importante es que nuestros adolescentes conozcan más del buen uso del dinero”, dijo Pablo Sosa.
Aconsejó tener varias fuentes de ingresos: “Esta cuestión no es solo un problema matemático, es más bien algo vinculado a la disciplina”, sostuvo Sosa.
El especialista remarcó la importancia del ahorro del 10 por ciento de los ingresos: “Luego esos ahorros se pueden destinar a la inversión y allí cierra el círculo”, manifestó.