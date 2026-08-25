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Salvador Mazza: Sigue detenido el adolescente que fue con un rifle a la escuela

Al chico de 14 años le realizan estudios psicológicos, psiquiátricos y de asistencia social para conocer la realidad de su entorno y las condiciones de su salud mental.

Salta Hoy

25 / 08 / 2026

 

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Cabe recordar que el adolescente toma clases de forma virtual en el establecimiento en cuestión.

Así lo confirmó por Radio Salta, Aldo Hernández Berni, defensor oficial penal número 2 del distrito Judicial de Tartagal. 

Dijo que se busca conocer las motivaciones del chico para tomar la decisión de llevar un arma al establecimiento escolar donde concurría.

“Lo que sabemos hasta ahora es que anteriormente sufrió una lesión de gravedad”, expresó el defensor del chico.

 

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