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La División Criminalística de la Policía de Salta cumple 53 años de servicio

La fecha aniversario de la sección es el 1 de septiembre y sus integrantes organizaron una serie de actividades que comenzaron hoy con una muestra en Plazoleta IV Siglos.

Salta Hoy

25 / 08 / 2026

 

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El licenciado Carlos Segovia, jefe del área habló con Radio Salta sobre la muestra y expuso las distintas áreas operativas y técnicas con las que cuenta la policía para la resolución de delitos y prevención ciudadana.

Mencionó la investigación canina. Trabajo conjunto con Criminalística utilizando perros adiestrados para el peritaje de huellas de olor (odorología forense).

Sobre las áreas técnicas de Criminalística, destacó Accidentología Vial, División Rastros, y Dibujantes / Identificación.

También divisiones especializadas como Búsqueda de Personas y Extraviados, y la inteligencia e investigación en el marco de espectáculos futbolísticos.

“La Criminalística se va adaptando a las nuevas tecnologías en la búsqueda de indicios y pruebas”, comentó Segovia.

El profesional agregó que la división cuenta con un laboratorio de balística.

 

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