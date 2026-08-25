“El abuso de las apuestas en línea puede traer serios problemas de salud mental”

El mismo propone prohibir la exhibición, difusión, promoción o publicidad de juegos de azar, casinos, casas de apuestas y plataformas de apuestas en línea en los bienes inmuebles y vehículos de la Administración Pública Provincial.

La legisladora admitió que esta ley -por sí sola- no logrará solucionar el grave problema sobre apuestas online que afectan principalmente a niños y adolescentes en la provincia.

Finalmente Cartuccia confirmó que no se tratará un proyecto sobre tests psicológicos para funcionarios. “Tiene un dictamen de rechazo porque choca contra la Constitución de la Provincia”, pronunció.