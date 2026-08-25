“El abuso de las apuestas en línea puede traer serios problemas de salud mental”
"Esto incluye suicidios", dijo por Radio Salta la diputada provincial Laura Cartuccia al referirse a un proyecto de ley que busca regular la publicidad de juegos de azar que se pretende tratar en la próxima sesión de la Cámara Baja.
Salta Hoy
25 / 08 / 2026
El mismo propone prohibir la exhibición, difusión, promoción o publicidad de juegos de azar, casinos, casas de apuestas y plataformas de apuestas en línea en los bienes inmuebles y vehículos de la Administración Pública Provincial.
La legisladora admitió que esta ley -por sí sola- no logrará solucionar el grave problema sobre apuestas online que afectan principalmente a niños y adolescentes en la provincia.
Finalmente Cartuccia confirmó que no se tratará un proyecto sobre tests psicológicos para funcionarios. “Tiene un dictamen de rechazo porque choca contra la Constitución de la Provincia”, pronunció.