Una soga hechiza y otros elementos clave en la investigación por la muerte de Figueroa

La autopsia preliminar determinó que José Eduardo "Jota" Figueroa murió por asfixia por ahorcamiento, pero la investigación continúa para establecer qué ocurrió durante sus últimas horas en la cárcel de Villa Las Rosas y cómo funcionaron los controles dentro del pabellón F.

La causa está a cargo del fiscal Daniel Espilocín, quien lleva adelante la investigación sobre la muerte del condenado a prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras. Con la causa de muerte preliminarmente establecida, la pesquisa se concentra ahora en reconstruir las circunstancias que rodearon el hecho.

Uno de los elementos centrales es la soga utilizada. Fuentes penitenciarias indicaron a El Tribuno que era hechiza y había sido confeccionada con vendas rojas similares a las de boxeo. Ahora se busca determinar cómo accedió Figueroa a esas vendas, desde cuándo las tenía y si podían haber sido detectadas previamente.

Asistencia médica y psicológica

Otro punto que se reconstruye es la atención que había recibido Figueroa antes de su muerte. Según pudo conocer este diario, había tenido asistencia tanto médica como psicológica.

También había realizado una salida médica reciente del establecimiento penitenciario y recibido atención en un centro privado. Entre sus antecedentes figuraba una asistencia vinculada con una atención afuera.

Por eso, entre la documentación requerida aparecen las constancias de atención médica y psicológica y los registros correspondientes a sus salidas. Esos elementos permitirán reconstruir cuál era su situación durante los días previos.

Una visita bajo análisis

La investigación analiza además una situación vinculada con una supuesta visita que Figueroa habría querido mantener con una persona. Se intenta determinar si existió una maniobra para concretar ese encuentro utilizando el cupo de visita correspondiente a otro interno.

Ese punto todavía debe ser esclarecido. Los registros de visitas y las cámaras del establecimiento serán importantes para establecer si el encuentro efectivamente se produjo y en qué circunstancias.

Entre las medidas requeridas también aparecen las grabaciones de las cámaras de seguridad, los libros de guardia y de visitas y los registros diarios. Con esos elementos se busca reconstruir los movimientos y contactos de Figueroa durante sus últimas horas.

El interrogante sobre la vigilancia

El secretario de Seguridad, Javier Mónico, confirmó que Figueroa fue encontrado en un patio interno del pabellón F y señaló que en ese sector existe presencia permanente de personal del Servicio Penitenciario.

Ese dato abre uno de los principales interrogantes: cómo ocurrió el hecho sin que la situación fuera advertida a tiempo por el personal que se encontraba de servicio.

Figueroa fue hallado en estado crítico durante la tarde del lunes 24 de agosto. Recibió maniobras de reanimación y fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde posteriormente murió.

La investigación a cargo de Daniel Espilocín deberá reconstruir ahora cómo obtuvo el elemento utilizado, qué asistencia había recibido, cuáles fueron sus últimos movimientos y contactos y cómo funcionaron los controles dentro del pabellón F.