Salta es sede del seminario regional “Voces Vivas” sobre Patrimonio Cultural Inmaterial

La provincia de Salta es sede, desde hoy y hasta el 27 de agosto, del seminario regional “Voces Vivas”, un encuentro de formación y articulación técnica dedicado a fortalecer la gestión y las políticas públicas vinculadas al Patrimonio Cultural Inmaterial.

La actividad, organizada por el Consejo Regional Norte Cultura, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la UNESCO, reúne a técnicos de áreas patrimoniales, referentes de museos, investigadores y gestores culturales de distintas provincias del país, además de representantes de localidades salteñas.

Con los cupos de participación agotados, el seminario propone generar un espacio de intercambio de experiencias y conocimientos, con una mirada centrada en la salvaguardia del patrimonio desde un enfoque territorial e intercultural.

La propuesta académica comenzó con una instancia virtual previa y se desarrolla durante tres jornadas en Salta, con contenidos orientados a las políticas de protección, la gestión comunitaria y las herramientas necesarias para preservar las expresiones culturales que forman parte de la identidad de las comunidades.

El encuentro también busca fortalecer la articulación entre organismos públicos, especialistas y actores culturales, promoviendo estrategias que permitan acompañar a las comunidades en la transmisión y continuidad de sus manifestaciones, saberes y prácticas tradicionales.

De esta manera, Salta se consolida como un espacio de referencia para el debate y la construcción de políticas destinadas a preservar el Patrimonio Cultural Inmaterial y reconocer el protagonismo de las comunidades en su salvaguardia.