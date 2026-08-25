Las uniones convivenciales cayeron un 27,9% en el primer semestre de 2026

La Subsecretaría del Registro Civil, a cargo de Fernanda Ubiergo, realizó un análisis comparativo de las estadísticas correspondientes a las uniones convivenciales registradas en la provincia de Salta durante el período enero-junio de los años 2022 a 2026.

Los datos muestran diferentes variaciones a lo largo del período. En 2022 se registraron 241 uniones convivenciales en toda la provincia. En 2023 la cifra ascendió a 268, lo que representa un incremento del 11,2%.

La tendencia ascendente continuó durante 2024, cuando se alcanzó el máximo de la serie analizada, con 284 uniones convivenciales, un aumento del 6% respecto del año anterior.

En 2025 se produjo una leve disminución. Se registraron 276 uniones, es decir, un 2,8% menos que en 2024.

Durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 199 registros, lo que representa una disminución del 27,9% respecto de las 276 uniones registradas durante el mismo período de 2025.

De esta manera, si se compara el primer semestre de 2026 con el de 2022, se observa una reducción acumulada del 17,4% en la cantidad de uniones convivenciales registradas en la provincia.

Evolución de las uniones convivenciales

La serie estadística presenta el siguiente comportamiento:



2022: 241 registros.

2023: 268 registros, +11,2%.

2024: 284 registros, +6%.

2025: 276 registros, -2,8%.

2026: 199 registros, -27,9%.

El comportamiento también presenta diferencias entre la Capital y el interior provincial.

Durante 2025 se registraron 42 uniones convivenciales en el interior y 234 en Capital. En 2026, los registros del interior ascendieron a 47, mientras que en Capital descendieron a 152.

Esto significa que mientras el interior tuvo un crecimiento del 11,9%, la Capital registró una disminución del 35%.

En consecuencia, la caída provincial de 2026 está vinculada principalmente con la disminución de las inscripciones realizadas en la ciudad de Salta.

Unión convivencial y matrimonio: diferentes formas de formalizar un proyecto de vida

A partir del análisis estadístico, la Subsecretaria Fernanda Ubiergo también destacó la importancia de que las parejas conozcan las diferencias entre formalizar una unión convivencial o contraer matrimonio, ya que se trata de dos figuras jurídicas diferentes contempladas por el Código Civil y Comercial.

La unión convivencial reconoce jurídicamente a parejas que conviven y comparten un proyecto de vida común. Para que produzca los efectos jurídicos previstos por la legislación, se requiere, entre otros requisitos, una convivencia mínima de dos años. Su inscripción en el Registro Civil funciona como medio de prueba de la existencia de la unión.

Una de las posibilidades que ofrece esta figura es la celebración de pactos de convivencia, mediante los cuales la pareja puede establecer cuestiones relacionadas con la contribución a los gastos del hogar, la atribución de la vivienda familiar y la distribución de los bienes obtenidos por el esfuerzo común en caso de finalización de la convivencia.

Además, la legislación contempla la protección de la vivienda familiar cuando la unión convivencial se encuentra inscripta y establece la posibilidad de solicitar una compensación económica cuando, tras la ruptura, uno de los integrantes queda en una situación de desequilibrio manifiesto atribuible a la convivencia y su finalización.

¿Qué diferencia existe con el matrimonio?

El matrimonio constituye una figura jurídica con un régimen de derechos y obligaciones más amplio. Entre sus características se encuentran los derechos hereditarios entre los cónyuges y la existencia de un régimen patrimonial matrimonial, que puede ser de comunidad de ganancias o de separación de bienes conforme a las opciones previstas por la legislación.

En cambio, en una unión convivencial no existe automáticamente un derecho hereditario entre los convivientes, por lo que esta es una de las diferencias jurídicas relevantes respecto del matrimonio. La unión convivencial permite, en cambio, una mayor autonomía para establecer mediante pactos determinados aspectos patrimoniales y de organización de la vida en común.

Por este motivo, desde el Registro Civil se considera importante que las parejas conozcan las características de ambas figuras y puedan elegir la modalidad que mejor se adapte a su proyecto de vida y a sus necesidades jurídicas y patrimoniales.

Un período de crecimiento seguido por una disminución

La estadística de los últimos cinco años muestra que las uniones convivenciales tuvieron un período de crecimiento entre 2022 y 2024, alcanzando en este último año el máximo de la serie con 284 registros.

A partir de 2025 comenzó una tendencia descendente que se profundizó durante el primer semestre de 2026.

El Registro Civil continuará analizando la evolución de estos indicadores para conocer el comportamiento de las distintas formas de formalización de los vínculos familiares en la provincia.

Actualmente se abona un costo de 28.800 pesos para realizar la celebración. Para conocer los requisitos, hacer consultas como así también obtener los turnos para se puede consultar de lunes a viernes de 7:30 a 13 horas en la sala de matrimonios "Macacha Güemes" del Registro Civil, en Almirante Brown 160.

