Comenzó el reacondicionamiento del Bike Park de zona norte

El municipio continúa con diversas obras y acciones para fomentar las actividades recreativas y deportivas en espacios seguro y acondicionados para el disfrute de los vecinos de la ciudad.

En esta ocasión, en el Parque BMX de zona norte, en Ciudad del Milagro, se están desarrollando tareas de reacondicionamiento del predio.

Entre los principales trabajos previstos se encuentra la elevación de la rampa de largada y la ejecución de una cubierta metálica sobre la misma. Además, se construirá una nueva pista de Pump Track, que permitirá ampliar y diversificar las posibilidades de uso del parque.

El proyecto también contempla la incorporación de nuevo equipamiento urbano, como bancos, kits de living alto, cestos para residuos, cartelería vertical y bicicleteros, mejorando la comodidad y funcionalidad del espacio.

A su vez, se llevarán adelante tareas de reforestación y puesta en valor de los espacios verdes, con el propósito de mejorar las condiciones generales del parque y generar un entorno más agradable para quienes utilizan las instalaciones.

De esta manera, la ciudad continúa fortaleciendo espacios públicos destinados al deporte y la recreación, promoviendo lugares de encuentro y actividad saludable para vecinos de todas las edades.

Es importante destacar que, el plazo de ejecución será de 45 días corridos por lo que se solicita a la gente que respeten las indicaciones y el tiempo de obra.