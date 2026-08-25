La Policía detuvo a dos personas por comercialización de drogas en Salvador Mazza

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Drogas Peligrosas, detuvo a dos personas en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes en Salvador Mazza.

El procedimiento se concretó tras tareas investigativas. Los allanamientos fueron ejecutados por efectivos de la Sección Investigación Narcocriminal 3 en inmuebles ubicados en barrio La Pista y en la comunidad Thuicha Kuña Ikavi.

Como resultado, se detuvo a un hombre y una mujer mayores de edad y se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

En el marco de las acciones preventivas que desarrolla la Dirección General de Drogas Peligrosas en distintos puntos de la provincia, también se realizaron procedimientos en Cerrillos, General Güemes y en Rosario de la Frontera. Se demoraron a dos personas y secuestro de sustancias estupefacientes.