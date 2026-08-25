El Materno Infantil incorporó nuevo ecógrafo para fortalecer el diagnóstico por imágenes

El Hospital Público Materno Infantil incorporó un nuevo ecógrafo de última generación al Servicio de Diagnóstico por Imágenes, destinado a fortalecer la capacidad de atención y ampliar las herramientas disponibles para los pacientes que concurren al establecimiento.

El nuevo equipo fue recibido por el responsable de la Unidad de Diagnóstico por Imágenes, Federico Villarroel, junto al personal del servicio y autoridades del hospital.

La incorporación permitirá sumar tecnología al trabajo que desarrolla el área y acompañar las distintas prestaciones diagnósticas que se realizan en el establecimiento, destinadas a pacientes pediátricos, neonatales y adultos.

El equipamiento fue adquirido a través de la Fundación del Hospital Público Materno Infantil, como parte de las acciones impulsadas por la gestión anterior de la institución.

La incorporación se suma a otros equipamientos y mejoras concretados en los últimos años, entre ellos ecógrafos destinados a distintas áreas del hospital como Neonatología, Cardiología y Oftalmología.