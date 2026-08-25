Gran concurrencia vecinal en el 11° Reciclatón de la ciudad

La Municipalidad realizó el 11° Reciclatón de la ciudad con el objetivo de acopiar de manera segura diversos residuos que pueden recuperarse o reciclarse y, de esta manera, colaborar con la economía circular de las cooperativas o empresas de recuperadores.

Quienes participaron del Reciclatón pudieron depositar diversos tipos de residuos para su posterior tratamiento. Se recibieron aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas, eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior), baterías de autos y motos y residuos textiles.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, destacó nuevamente “la gran convocatoria de vecinos y empresas que confían en este programa y colaboran con toda una cadena de reciclaje y cuidado del ambiente”.

“Otro punto clave del operativo es el de evitar que diversos residuos sean arrojados en la vía pública, enterrados en el Relleno Sanitario acortando su vida útil o que sean acumulados en galpones o viviendas”, detalló el funcionario.

La iniciativa prevé una nueva edición cada mes, con fechas y horarios que serán comunicados oportunamente.