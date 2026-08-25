R. de la Frontera será sede del 30° Encuentro Nacional de Fortines y Agrupaciones Gauchas

En la Casa de la Cultura de Salta se presentó oficialmente la trigésima edición del Encuentro Nacional de Fortines y Agrupaciones Gauchas, cuya jornada central tendrá lugar el sábado 29 de agosto, en el predio de Balboa, Rosario de la Frontera. El acto estuvo encabezado por autoridades del Ministerio de Turismo y Deportes, del Municipio y del fortín El Bagual.

Durante la presentación, el director de Desarrollo Turístico, Alejandro Romero, remarcó el valor patrimonial de esta celebración y su contribución al movimiento económico de la región. En tanto, la presidenta de la institución anfitriona, Rosa Checa, celebró tres décadas ininterrumpidas dedicadas a la conservación del acervo criollo y al intercambio cultural entre las instituciones tradicionalistas del país.

El cronograma comenzará a las 9:30 con el recibimiento de los jinetes y el tradicional desayuno. Posteriormente, se dará paso al protocolo de apertura, el histórico desfile a caballo, la exhibición de carga de caballería, el concurso de coplas, y las demostraciones de destreza ecuestre. Las actividades concluirán hacia la tarde con un festival folclórico y carpero en vivo.