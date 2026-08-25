Se presentó la ExpoJuy que se realizará en octubre en San Salvador de Jujuy

El ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, Jorge Gurrieri, quien brindó detalles de la 17ª edición de la ExpoJuy que se realizará del 9 al 12 de octubre del corriente año, bajo el slogan "Conectado países-creando oportunidades".

La muestra se concretará en la Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy, con un formato de cuatro días e incluirá espacios de exposición, rondas de negocios y actividades vinculadas con la producción, el comercio, la minería y los servicios.

La edición 2026 buscará profundizar el perfil regional e internacional de la feria con la participación de empresas y delegaciones de distintas provincias y países como Chile, Brasil y Paraguay, con una mirada puesta en las oportunidades comerciales que genera la integración del Norte argentino y el Corredor Bioceánico de Capricornio.

En la ocasión, el ministro Lupión destacó la importancia de la exposición y la generación de espacios que permitan mostrar el potencial productivo de toda la región, ampliar vínculos empresariales y generar nuevas oportunidades para las relaciones entre provincias.

En tanto, Gurrieri hizo hincapié en el interés de la organización en promover la participación de empresas y representantes salteños, en el marco de una iniciativa que apunta a fortalecer los vínculos comerciales y productivos.

Estuvieron presentes en la reunión, el secretario de Industria y Comercio, Rodrigo Monzo; el vicepresidente de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, Sebastián Mealla, e integrantes de la institución.