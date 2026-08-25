Salta fortalece su conexión aérea y comercial con Paraguay

Con el objetivo de impulsar el intercambio comercial y afianzar la integración regional, Salta desplegó un intenso plan de acción en Asunción. La delegación estuvo encabezada por la secretaria de Turismo, Nadia Loza, y el presidente del Centro de Convenciones, Pablo Epstein, junto a referentes institucionales y empresarios del rubro.

El sector privado y los destinos contaron con la representación de la Municipalidad capitalina, las cámaras sectoriales de la provincia y de Rosario de la Frontera, la firma De Altura Viajes, las propuestas enológicas de Amalinas y Bodega 9 Cumbres, además de una sólida presencia de la planta hotelera integrada por los establecimientos Alejandro I, Casa Real, Altos de Balcarce, Termas, Macal Luxury Lodge, y Dazzler.

El programa comenzó el lunes 24 de agosto en este último complejo hotelero con una ronda de negocios que convocó a agentes de viajes, periodistas especializados, y autoridades de la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay, y de la Embajada Argentina. En ese marco, Loza destacó que “el vuelo directo de Paranair, con frecuencias los lunes y miércoles, representa una ventaja estratégica fundamental para potenciar el flujo de visitantes e integrar al territorio salteño como un hub regional”.

Durante el encuentro se exhibieron los grandes íconos locales: los circuitos coloniales, los Valles Calchaquíes con la Ruta del Vino más alta del mundo, la gastronomía típica y la emblemática experiencia del Tren a las Nubes. La jornada incluyó degustaciones de productos regionales y un espectáculo folclórico en vivo.

El emplazamiento finalizó el martes 25 de agosto con una acción promocional directa en Del Sol Shopping. Esta labor forma parte de una estrategia sostenida que abarca viajes de familiarización para prensa y comercializadores, además de un acompañamiento constante en eventos clave de la industria como la feria FITPAR.