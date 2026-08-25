Nevadas en Bolivia afectaron a más de 82 mil personas

Las intensas nevadas registradas en Bolivia durante las últimas dos semanas dejaron hasta el momento más de 82.700 familias afectadas y casi 28.800 hectáreas de cultivos dañadas en seis departamentos del país, informó el Ministerio de Defensa.

El reporte oficial, correspondiente al período entre el 11 y el 24 de agosto, indicó que las nevadas impactaron en 46 municipios de seis regiones y provocaron 20.760 familias damnificadas, es decir, aquellas que sufrieron de manera directa las consecuencias del fenómeno climático.

Además, la nieve afectó a 209.143 cabezas de ganado, una situación que golpea especialmente a las zonas rurales de la región andina. Potosí, ubicada en el suroeste del país, es el departamento más perjudicado.

El viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero, aseguró que el Gobierno mantiene un monitoreo permanente y continúa con la asistencia en las zonas afectadas.

El mal tiempo también provocó lluvias e inundaciones en municipios de La Paz, Potosí y Cochabamba, donde se contabilizaron 11.144 familias afectadas, además de viviendas dañadas y evacuados. A esto se sumaron fuertes vientos en ocho municipios de Potosí, que dejaron una persona fallecida.

Las condiciones climáticas también complicaron el transporte. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que algunos caminos permanecen habilitados, pero con circulación bajo precaución. En tanto, la Terminal de Buses de La Paz suspendió los viajes hacia el centro y oriente del país, mientras que el aeropuerto de El Alto interrumpió sus operaciones algunas horas por la baja visibilidad.