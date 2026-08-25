Crece la confianza en el Gobierno Nacional

La confianza en el Gobierno nacional registró en agosto una suba del 6,4% respecto de julio y alcanzó los 2,06 puntos, de acuerdo con el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. Se trata de la segunda mejora mensual en lo que va de 2026, en un año marcado mayormente por variaciones negativas. En la comparación interanual, sin embargo, el indicador se ubicó 2,8% por debajo de agosto de 2025.

Cuatro de los cinco componentes que integran el índice mostraron mejoras durante agosto. Los mayores incrementos se registraron en Preocupación por el interés general, que creció 12,8%, y Eficiencia, con una suba del 12,6%. También avanzaron la Evaluación general del Gobierno (+7,6%) y Honestidad (+2,7%), mientras que la Capacidad para resolver problemas se mantuvo prácticamente estable, con una variación positiva del 0,3%.

Por segmentos, la mejora fue especialmente significativa entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde el índice creció 66,3% y llegó a 2,80 puntos. También aumentó 14% entre las personas de 30 a 49 años, mientras que entre los mayores de 50 años retrocedió 2,5%. El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 4 y el 13 de agosto, sobre una muestra de 1.000 casos en 39 localidades de todo el país, con un intervalo de confianza del 95%.