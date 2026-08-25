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Agosto: la Provincia pagará los sueldos entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre

El 31 de agosto se abonará la Compensación Transitoria Docente. Los haberes se pagarán el 2 de septiembre para Salud y Seguridad, y el 3 de septiembre para Educación y el resto de la Administración Pública.

Salta Hoy

25 / 08 / 2026

 

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El Gobierno de la Provincia informó el cronograma de pago correspondiente a los haberes de agosto de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

El cronograma comenzará el lunes 31 de agosto con el depósito de la Compensación Transitoria Docente.

En tanto, los haberes se abonarán en dos jornadas:

*Miércoles 2 de septiembre: personal de Salud y Seguridad.

*Jueves 3 de septiembre: personal de Educación, Administración Central, organismos descentralizados y el resto de la Administración Pública.

De esta manera, la Provincia dará cumplimiento al pago de los haberes correspondientes al mes de agosto, conforme al cronograma establecido para los agentes de la Administración Pública Provincial.

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