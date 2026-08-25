Visita del papa León XIV a la Argentina: avanza la agenda y el operativo de seguridad

La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene fecha confirmada y los preparativos entraron en una etapa clave. El Pontífice estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, en un recorrido con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Mientras continúan las tareas de coordinación entre la Iglesia, el Gobierno nacional y el Vaticano, este jueves León XIV recibirá en Roma al arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, y al obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro.

El encuentro tendrá como uno de sus principales temas los preparativos para la llegada del Papa al país. Según se indicó, Colombo y Pizarro no viajarán con una agenda completamente definida, debido a que algunas de las alternativas que estaban siendo consideradas fueron modificadas.

A la par de esa reunión, otra delegación de la Santa Sede se prepara para viajar a la Argentina. Está previsto que llegue el domingo 30 de agosto y permanezca en el país hasta el jueves, con el objetivo de avanzar en la definición de distintos aspectos relacionados con la visita.

Los lugares donde estará el Papa

La delegación vaticana estará encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos. Su tarea será recorrer y analizar en territorio las distintas propuestas que se manejan para recibir a León XIV.

El objetivo será evaluar las condiciones de los escenarios previstos y determinar si cada uno reúne los requisitos necesarios para formar parte del programa definitivo. También se analizarán los accesos, los movimientos del Papa y los recorridos que podría realizar durante su estadía.

Entre los lugares que actualmente aparecen como posibles escenarios se encuentran el Monumento a los Españoles, en Palermo; la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires; y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba.

La inspección de estos espacios será importante para que posteriormente el Vaticano pueda definir cuáles serán finalmente incluidos en el itinerario. La intención es que, hacia mediados de septiembre, pueda quedar establecido el recorrido definitivo del Pontífice en la Argentina.

La seguridad también tendrá un papel central durante la recorrida. Está previsto que junto con la delegación llegue el jefe de seguridad del Vaticano acompañado por especialistas, quienes evaluarán las condiciones que deberán cumplir tanto los escenarios como los recorridos.

Uno de los principales desafíos será combinar los protocolos de seguridad con la posibilidad de que León XIV pueda mantener contacto con los fieles, teniendo en cuenta que se esperan celebraciones y actividades multitudinarias.

El Gobierno y la Iglesia trabajan en la organización

Mientras el Vaticano se ocupa de evaluar los aspectos vinculados con la visita del Pontífice, el Gobierno nacional también avanza con la preparación de la infraestructura, la logística y la seguridad.

La coordinación general de las actividades quedó a cargo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien designó a Mara Gorini como nexo entre la Casa Rosada, la Iglesia y las autoridades de los distintos lugares que formarán parte de la visita.

Por su parte, la Iglesia tendrá a su cargo el contenido pastoral y las celebraciones previstas durante la estadía de León XIV.

En las últimas reuniones participaron funcionarios nacionales y representantes de la Iglesia para avanzar en los distintos aspectos del operativo. Entre ellos estuvieron el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach.

También participaron representantes de la Iglesia, entre ellos el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.