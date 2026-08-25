Diputados dio media sanción a la prohibición de publicidad de apuestas en bienes públicos

La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción al proyecto que busca prohibir la publicidad, promoción y difusión de juegos de azar, casinos, casas de apuestas y plataformas de apuestas online en bienes pertenecientes al Estado provincial.

La iniciativa establece que los organismos de la Administración Pública Provincial, empresas y sociedades con participación estatal no podrán utilizar sus edificios, vehículos oficiales u otros espacios públicos para promocionar actividades vinculadas al juego.

El alcance también incluye a instituciones, eventos y organizaciones que reciban subsidios, auspicios o asistencia económica del Estado provincial, que deberán respetar la misma restricción en aquellas actividades financiadas con recursos públicos.

Qué busca el proyecto aprobado por Diputados

Los autores de la iniciativa sostienen que el Estado debe mantener una coherencia entre las políticas de prevención de consumos problemáticos y el uso de sus propios recursos.

En los fundamentos se plantea que resulta contradictorio impulsar acciones contra la ludopatía y, al mismo tiempo, permitir que edificios públicos, estadios, centros deportivos, vehículos oficiales u otros bienes estatales sean utilizados para promocionar apuestas y juegos de azar.

El proyecto apunta especialmente a reducir la exposición de niños, niñas y adolescentes a mensajes que presentan las apuestas como una forma habitual de entretenimiento o una posibilidad de obtener ganancias.

La reacción del sector del juego legal

La aprobación del proyecto abrió un nuevo debate sobre el rol del Estado frente a las apuestas y los límites de la publicidad.

Desde sectores vinculados al juego regulado advierten que cualquier restricción debe contemplar la diferencia entre operadores autorizados y plataformas clandestinas.

El argumento del sector es que el juego legal funciona bajo controles oficiales, cumple obligaciones tributarias y laborales, y cuenta con herramientas de prevención como controles de edad, mecanismos de autoexclusión y políticas de juego responsable.

En ese sentido, plantean que una reducción de la visibilidad de las ofertas legales podría favorecer indirectamente a operadores ilegales que funcionan sin controles ni fiscalización.

Un debate que ahora pasa al Senado

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto continuará su recorrido legislativo y deberá ser analizado por la Cámara de Senadores de Salta.

El debate tendrá como eje la tensión entre dos objetivos: reforzar las políticas de prevención frente a la ludopatía y garantizar que la regulación del juego no deje espacios abiertos para el crecimiento de propuestas clandestinas.

