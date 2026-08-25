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Se inaugurará la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes

Este miércoles 26 de agosto a partir de las 11, el gobernador Sáenz junto a las autoridades nacionales encabezará el acto oficial de inauguración de la etapa 2 de la terminal. A su término está prevista la actuación del Chaqueño Palavecino. 

Salta Hoy

25 / 08 / 2026

 

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El gobernador Gustavo Sáenz, junto a autoridades nacionales, encabezará este miércoles 26 de agosto la inauguración de la etapa 2 de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes de Salta.

El acto se desarrollará a partir de las 11 y contará con la presencia de la presidente del ORSNA, Noelia Ruiz; el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; el director de Infraestructura de A.A., Lucas Pérez Monsalvo; el gerente general de la Unidad de Negocios de A.A., Sergio Rinaldo, el director de Asuntos Corporativos de A.A., Jorge Rosales, el administrador del Aeropuerto Salta, Federico Durand, entre otras autoridades.

Finalizada la inauguración, el Chaqueño Palavecino ofrecerá un recital para acompañar la celebración.

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