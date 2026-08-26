Inauguran hoy la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes

El acto contará con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz junto a la presidente del ORSNA, Noelia Ruiz; el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; el director de Infraestructura de A.A., Lucas Pérez Monsalvo; el gerente general de la Unidad de Negocios de A.A., Sergio Rinaldo, el director de Asuntos Corporativos de A.A., Jorge Rosales, el administrador del Aeropuerto Salta, Federico Durand, entre otras autoridades.

Esta nueva etapa promete mejorar la experiencia de los pasajeros.

Finalizada la inauguración, el Chaqueño Palavecino ofrecerá un recital para acompañar la celebración.



