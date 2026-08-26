 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Inauguran hoy la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes

El acto oficial de puesta en marcha de la etapa 2 de la aerostación está previsto a las 11:00.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El acto contará con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz junto a la presidente del ORSNA, Noelia Ruiz; el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; el director de Infraestructura de A.A., Lucas Pérez Monsalvo; el gerente general de la Unidad de Negocios de A.A., Sergio Rinaldo, el director de Asuntos Corporativos de A.A., Jorge Rosales, el administrador del Aeropuerto Salta, Federico Durand, entre otras autoridades.

Esta nueva etapa promete mejorar la experiencia de los pasajeros.

Finalizada la inauguración, el Chaqueño Palavecino ofrecerá un recital para acompañar la celebración.

 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO