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Alerta amarilla por vientos fuertes en el suroeste de la provincia de Salta

La emitió Defensa Civil para este miércoles 26 de agosto, afectando a la Puna de Cafayate, San Carlos y áreas vecinas. Mirá los detalles.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

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Se prevén vientos sostenidos de 50 a 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h en la zona cordillerana.

El organismo advirtió sobre posibles cortes de energía e instó a la población a asegurar objetos sueltos (techos, toldos, carteles) y evitar circular por rutas o zonas abiertas ante el riesgo de caída de ramas, cables y postes.

En caso de emergencia se debe llamar al 911.

 

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