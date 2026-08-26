Alerta amarilla por vientos fuertes en el suroeste de la provincia de Salta

Se prevén vientos sostenidos de 50 a 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h en la zona cordillerana.

El organismo advirtió sobre posibles cortes de energía e instó a la población a asegurar objetos sueltos (techos, toldos, carteles) y evitar circular por rutas o zonas abiertas ante el riesgo de caída de ramas, cables y postes.

En caso de emergencia se debe llamar al 911.