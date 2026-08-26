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“Queremos recuperar la brújula”

Los trabajadores sanitarios se preparan para renovar autoridades en las elecciones del próximo viernes.

Salta Hoy

26 / 08 / 2026

 

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El Sindicato Único de Trabajadores de Obras Sanitarias de Salta (SUTOSS) convoca a más de 1110 afiliados de toda la provincia a las elecciones de la conducción gremial.

“Todos estos años perdimos muchos beneficios, yo diría que perdimos la brújula, y eso es lo que nosotros venimos a recuperar”, dijo Ariel Chávez, candidato a secretario general.

Indicó en otro tramo de la charla que “la empresa Aguas del Norte es una firma autosustentable, que se encuentra bien encaminada. Nuestra lucha es meramente gremial”.

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